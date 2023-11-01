Во львовской детской больнице Святого Николая хирурги спасли младенца с редкой врожденной аномалией — болезнью Гиршпрунга, спровоцировавшей кишечную непроходимость и тяжелое кровоизлияние в мозг.
Такой порок кишечно-желудочного тракта случается у одного из 5 тыс. новорожденных. Часть толстой кишки не имеет нервных окончаний, поэтому мышцы в этой области напрягаются, а сама кишка сужается. Развивается кишечная непроходимость.
Как лечат кишечную непроходимость у грудничков
Так было и в этом случае. Крошечную Даринку практически сразу из родильного зала, где она родилась, положили на операционный стол. Состояние девочки ухудшалось буквально каждый час.
Хирургам пришлось безотлагательно выводить ей стому — чтобы младенец имел возможность опорожнить кишечник.
Параллельно у ребенка произошло еще и кровоизлияние в головной мозг. Причина этому — физиологические особенности новорожденных. Если развивается тяжелое локальное заболевание, в мозге ребенка на уровне желудочков происходят изменения в нервных связях, что вызывает кровоизлияние.
Почему нужна несколькоэтапная операция
Около месяца девочку спасали и выхаживали специалисты отделения реанимации новорожденных, а затем — патологии новорожденных.
Когда состояние Даринки нормализовалось и она начала самостоятельно есть, маленькую пациентку вместе с родителями отправили домой.
Но это был лишь первый этап спасения ребенка.
В течение следующих четырех месяцев девочка должна была окрепнуть и набрать вес: хирурги готовили ребенка к следующему этапу оперативного вмешательства.
Наконец специалисты Центра хирургии через прямую кишку удалили пораженный участок кишечника — ту самую непроходимую часть.
Сейчас Даринка чувствует себя хорошо. Она вернулась домой и продолжает восстанавливаться. Через месяц ее ждет еще одно вмешательство — врачи ликвидируют ей стому, чтобы малышка могла самостоятельно опорожнять прямую кишку.
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова