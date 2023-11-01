Во львовской детской больнице Святого Николая хирурги спасли младенца с редкой врожденной аномалией — болезнью Гиршпрунга, спровоцировавшей кишечную непроходимость и тяжелое кровоизлияние в мозг.

Такой порок кишечно-желудочного тракта случается у одного из 5 тыс. новорожденных. Часть толстой кишки не имеет нервных окончаний, поэтому мышцы в этой области напрягаются, а сама кишка сужается. Развивается кишечная непроходимость.

Как лечат кишечную непроходимость у грудничков

Так было и в этом случае. Крошечную Даринку практически сразу из родильного зала, где она родилась, положили на операционный стол. Состояние девочки ухудшалось буквально каждый час.

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Хирургам пришлось безотлагательно выводить ей стому — чтобы младенец имел возможность опорожнить кишечник.

Параллельно у ребенка произошло еще и кровоизлияние в головной мозг. Причина этому — физиологические особенности новорожденных. Если развивается тяжелое локальное заболевание, в мозге ребенка на уровне желудочков происходят изменения в нервных связях, что вызывает кровоизлияние.

Почему нужна несколькоэтапная операция

Около месяца девочку спасали и выхаживали специалисты отделения реанимации новорожденных, а затем — патологии новорожденных.

Когда состояние Даринки нормализовалось и она начала самостоятельно есть, маленькую пациентку вместе с родителями отправили домой.

Но это был лишь первый этап спасения ребенка.

В течение следующих четырех месяцев девочка должна была окрепнуть и набрать вес: хирурги готовили ребенка к следующему этапу оперативного вмешательства.

Наконец специалисты Центра хирургии через прямую кишку удалили пораженный участок кишечника — ту самую непроходимую часть.

Сейчас Даринка чувствует себя хорошо. Она вернулась домой и продолжает восстанавливаться. Через месяц ее ждет еще одно вмешательство — врачи ликвидируют ей стому, чтобы малышка могла самостоятельно опорожнять прямую кишку.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова