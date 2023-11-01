У львівській дитячій лікарні Святого Миколая хірурги врятували немовля з рідкісною вродженою аномалією – хворобою Гіршпрунга, що спровокувала кишкову непрохідність та важкий крововилив у мозок.

Така вада кишково-шлункового тракту трапляється в одного з 5 тис. новонароджених. Частина товстої кишки не має нервових закінчень, тому м’язи в цій ділянці напружуються, а сама кишка звужується. Розвивається кишкова непрохідність.

Як лікують кишкову непрохідність у немовлят

Так було і в цьому випадку. Крихітну Даринку практично одразу з пологової зали, де вона народилася, поклали на операційний стіл. Стан дівчинки погіршувався буквально щогодини.

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Хірургам довелось невідкладно виводити їй стому – щоб немовля мало змогу спорожнити кишківник.

Паралельно в дитини стався ще й крововилив у головний мозок. Причина цьому – фізіологічні особливості новонароджених. Якщо розвивається важке локальне захворювання, в мозку дитини на рівні шлуночків відбуваються зміни у нервових зв’язках, що спричиняє крововилив.

Чому потрібна декількаетапна операція

Близько місяця дівчинку рятували й виходжували спеціалісти відділення реанімації новонароджених, а згодом – патології новонароджених.

Коли стан Даринки нормалізувався і вона почала самостійно їсти, маленьку пацієнтку разом із батьками відправили додому.

Але це був лише перший етап порятунку дитини.

Упродовж наступних чотирьох місяців дівчинка мала зміцніти та набрати вагу: хірурги готували дитину до наступного етапу оперативного втручання.

Нарешті спеціалісти Центру хірургії через пряму кишку видалили вражену ділянку кишківника – оту саму непрохідну частину.

Зараз Даринка почувається добре. Вона повернулася додому та продовжує відновлюватись. За місяць на неї чекає ще одне втручання – лікарі ліквідують їй стому, аби маля могло самостійно спорожнювати пряму кишку.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова