Закон о легализации медицинского каннабиса могут принять уже в этом месяце.

Об этом сообщил Bloomberg председатель Комитета по здравоохранению Верховной Рады Михаил Радуцкий. Он отметил, что окончательное обсуждение законопроекта может состояться на следующем заседании парламента.

Точное расписание парламентских заседаний не разглашается из соображений безопасности.

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Кто больше всего ожидает принятия закона о медицинском каннабисе

Большая война поставила дискуссию о медицинском каннабисе на новый уровень, потому что к тысячам тяжелобольных, которые нуждались в Украине в лечении медицинским каннабисом, присоединились тяжело раненые и те, кто имеет посттравматические стрессовые расстройства.

Согласно июльскому опросу киевского Центра Разумкова, общественная поддержка этого шага разделилась: 37% против и 35% — за. Погрешность составила 2,3%.

Законопроект поддерживает правящая партия Слуга народа, которая имеет наибольшее представительство в парламенте. Что важно, идея имеет поддержку и у президента Украины Владимира Зеленского.

— Чтобы наши граждане могли выдержать боль, стресс и травму войны, мы должны наконец оправданно легализовать лечение на основе медицинского каннабиса для всех, кто в нем нуждается, — сказал Зеленский.

Хотя многие украинцы, страдающие от тревоги и других заболеваний, рассчитывают на помощь каннабиса, все еще существуют споры о том, действительно ли марихуана является хорошим лечением.

Польза и побочные эффекты медицинского каннабиса

Некоторые исследования показывают, что трава может лишь временно приглушить травматические эмоции и иметь неблагоприятные побочные эффекты или даже быть вредной, если употреблять ее в течение длительного периода времени.

В случае одобрения закона украинцы по медицинскому рецепту смогут покупать марихуану через шесть месяцев после вступления документа в силу.

Использование в рекреационных целях запрещено, а производство будет жестко контролироваться правительством.

Ожидается, что ветераны этой войны будут составлять большой процент пользователей.

36-летний младший сержант Тарас Гаевич, который воюет против российских войск и поддерживает законопроект, призвал депутатов быстро его принять.