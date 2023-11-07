Закон щодо легалізації медичного канабісу можуть остаточно ухвалити вже цього місяця.
Про це повідомив Bloomberg голова Комітету з охорони здоров’я Верховної Ради України Михайло Радуцький. Він зазначив, що остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту.
Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки.
Хто найбільше очікує ухвалення закону про медичний канабіс
Велика війна поставила дискусію щодо канабісу на новий рівень, бо до тисяч важкохворих, які потребували в Україні лікування медичним канабісом, додалися важко поранені та ті, хто має посттравматичні стресові розлади.
Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка цього кроку розділилася: 37% проти і 35% – за. Похибка становила 2,3%.
Законопроєкт підтримує партія Слуга народу, яка має найбільшу присутність у парламенті. Що важливо, ідея має підтримку й президента України Володимира Зеленського.
– Щоб наші громадяни могли витримати біль, стрес і травму війни, ми повинні нарешті виправдано легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує, — сказав Зеленський.
Хоча багато українців, які страждають від тривоги та інших захворювань, розраховують на допомогу канабісу, все ще спостерігаються значні суперечки щодо того, чи справді марихуана є хорошим лікуванням.
Користь і побічні ефекти медичного канабісу
Деякі дослідження показують, що трава може лише тимчасово приглушити травматичні емоції, мати несприятливі побічні ефекти або й бути шкідливою, якщо вживати її протягом тривалого періоду.
У разі схвалення закону українці за медичним рецептом зможуть купувати марихуану вже через шість місяців після набрання документом чинності. Використання в рекреаційних цілях буде заборонено, а виробництво жорстко контролюватиметься урядом.
Очікується, що ветерани цієї війни становитимуть значний відсоток користувачів.
36-річний молодший сержант Тарас Гаєвич, який воює проти російських військ і підтримує законопроєкт, закликав депутатів швидко його ухвалити.
– Якщо закон не буде ухвалений, думаю, це стане проблемою для солдатів і, отже, для всього суспільства. Адже поранені вчасно не зможуть отримати лікування, – сказав він.