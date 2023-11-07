Закон щодо легалізації медичного канабісу можуть остаточно ухвалити вже цього місяця.

Про це повідомив Bloomberg голова Комітету з охорони здоров’я Верховної Ради України Михайло Радуцький. Він зазначив, що остаточне обговорення законопроєкту може відбутися на наступному засіданні парламенту.

Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки.

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Хто найбільше очікує ухвалення закону про медичний канабіс

Велика війна поставила дискусію щодо канабісу на новий рівень, бо до тисяч важкохворих, які потребували в Україні лікування медичним канабісом, додалися важко поранені та ті, хто має посттравматичні стресові розлади.

Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка цього кроку розділилася: 37% проти і 35% – за. Похибка становила 2,3%.

Законопроєкт підтримує партія Слуга народу, яка має найбільшу присутність у парламенті. Що важливо, ідея має підтримку й президента України Володимира Зеленського.

– Щоб наші громадяни могли витримати біль, стрес і травму війни, ми повинні нарешті виправдано легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує, — сказав Зеленський.

Хоча багато українців, які страждають від тривоги та інших захворювань, розраховують на допомогу канабісу, все ще спостерігаються значні суперечки щодо того, чи справді марихуана є хорошим лікуванням.

Користь і побічні ефекти медичного канабісу

Деякі дослідження показують, що трава може лише тимчасово приглушити травматичні емоції, мати несприятливі побічні ефекти або й бути шкідливою, якщо вживати її протягом тривалого періоду.

У разі схвалення закону українці за медичним рецептом зможуть купувати марихуану вже через шість місяців після набрання документом чинності. Використання в рекреаційних цілях буде заборонено, а виробництво жорстко контролюватиметься урядом.

Очікується, що ветерани цієї війни становитимуть значний відсоток користувачів.

36-річний молодший сержант Тарас Гаєвич, який воює проти російських військ і підтримує законопроєкт, закликав депутатів швидко його ухвалити.