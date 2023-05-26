Программа поддержания молодости с помощью новаторских подходов, которую финансирует американский ИТ-миллиардер Брайан Джонсон, уже дала первые результаты. 45-летний Брайан ввел себе кровь сына-подростка, чтобы изменить свой биологический возраст.

И ему это удалось, во всяком случае, результаты тестирования подтвердили: Брайан сбросил 8 лет. Его внутренние органы, в частности, легкие, соответствуют 37-летнему возрасту. Кожа приобрела молодой вид и даже эрекция такая, как у более молодого мужчины.

Проект Джонсона Project Blueprint, который, в частности предусматривает переливание молодой крови, — лишь часть программы омоложения, на которую миллиардер ежегодно тратит миллионы долларов.

Project Blueprint — чрезвычайно сложное исследование, которое требует соблюдения строгой диеты, сложный физических упражнений и еще многого. К примеру, Брайан даже подвергает свое тело воздействию электромагнитных волн.

Его 70-летний отец и 17-летний сын тоже участвуют в программе.

Три поколения семьи Джонсонов в клинике Далласа прошли первый этап эксперимента. Старший из Джонсонов — Ричард и младший — Талмейдж сдали литр крови. Из нее сделали партию плазмы. Выделили по специальной технологии красные и белые кровяные тельца, а также тромбоциты.

После этого плазма Талмейджа была введена Брайану и его отцу в надежде, что она может помочь восстановить любые клеточные повреждения и омолодить их кровь.

В прошлом проводились подобные исследования на мышах, но результаты были неоднозначными, и эксперты указывают на то, что проводить подобные эксперименты на людях, по меньшей мере, неразумно.

Джерело: Daily Star

Фото: Брайан Джонсон