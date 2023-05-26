Програма підтримки молодості за допомогою новаторських підходів, яку фінансує американський ІТ-мільярдер Браян Джонсон, вже дала перші результати. 45-річний Браян увів собі кров сина-підлітка, щоб змінити свій біологічний вік.

І йому це вдалося, в усякому випадку, результати тестування підтвердили: Браян скинув 8 років. Його внутрішні органи, зокрема, легені, відповідають 37-річному віку. Шкіра набула молодого вигляду та навіть ерекція така, як у молодшого чоловіка.

Проєкт Джонсона Project Blueprint, який, зокрема передбачає переливання молодої крові, – лише частина програми омолодження, на яку мільярдер щорічно витрачає мільйони доларів.

Project Blueprint — надзвичайно складне дослідження, яке вимагає дотримання суворої дієти, складних фізичних вправ і ще багато чого. Приміром, Браян навіть піддає своє тіло впливу електромагнітних хвиль.

Його 70-річний батько і 17-річний син теж беруть участь у програмі.

Три покоління сім’ї Джонсонів у клініці Далласу пройшли перший етап експерименту. Старший з Джонсонів – Річард та молодший – Талмейдж здали літр крові. З неї зробили партію плазми. Виокремили за спеціальною технологією червоні та білі кров’яні тільця, а також тромбоцити.

Після цього плазма Талмейджа була введена Браяну та його батькові в надії, що вона може допомогти відновити будь-які клітинні ушкодження та омолодити їхню кров.

У минулому проводилися подібні дослідження на мишах, але результати були неоднозначними, і експерти вказують на те, що проводити подібні експерименти на людях щонайменше нерозумно.

Джерело: Daily Star

Фото: Брайан Джонсон