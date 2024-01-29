Эксперты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины рассказали о таком тяжелом хроническом заболевании, как лепра (она же проказа или болезнь Гансена), которое поражает преимущественно кожу, периферические нервы, слизистую верхних дыхательных путей и глаза.

Как можно заразиться

— Болезнь Гансена излечима, обращение за медицинской помощью на ранних стадиях помогает избежать инвалидности, — говорится в сообщении ЦОЗ.

По словам экспертов, инфицироваться лепрой можно в результате длительного и тесного бытового контакта. Возбудитель передается от больного человека чаще всего с выделениями из носа во время кашля или чихания, а также контактным способом.

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Это заболевание не слишком заразно: только у 3 человек из 100 развиваются какие-то признаки.

Симптомы лепры

Инкубационный период лепры длится около пяти лет. В некоторых случаях симптомы могут развиться в течение одного года, а в других – до 20 лет.

На ранней стадии инфицирования лепрой наблюдаются кожные изменения. Травмы и вторичные инфекции приводят к деформации кисти, потере пальцев, может развиться слепота. Больные без получения специфического лечения становятся людьми с инвалидностью.

Заболевание обычно проявляется поражением кожи и периферических нервов. Лепру диагностируют при выявлении хотя бы одного из следующих основных признаков:

выраженная потеря чувствительности на бледном или красном участке кожи;

увеличенный периферический нерв с потерей чувствительности;

наличие кислотостойких бацилл в мазке из кожи.

Лечение лепры

По словам медиков, для лечения лепры применяют мультимедикаментозную терапию. Также могут потребоваться консультации ортопеда, офтальмолога, невропатолога, физиотерапевта. Вакцины против лепры не существует.

Людям, больным лепрой, не нужен карантин. При лечении они не будут заразны после начала приема препаратов.

О лепр е в цифрах

127 стран сообщили о новых случаях лепры в 2022 году;

4 млн человек имеют инвалидность вследствие этого заболевания;

200 тыс. новых случаев лепры регистрируются ежегодно по всему миру;

5,9% из этих новых случаев приходится на детей;

78% новых случаев лепры в 2022 году пришлось на Бразилию, Индию и Индонезию.

Случаи лепры в Украине

Все больные лепрой в Украине (это единичные случаи на протяжении многих лет) получают лечение в специализированном медицинском учреждении — лепрозории в Одесской области.

По состоянию на конец 2023 года в стационаре ГУ Украинский лепрозорий Минздрава Украины находятся на лечении трое больных. Это мужчины 1939, 1948 и 1954 годов рождения.