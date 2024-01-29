Експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України розповіли про таке важке хронічне захворювання, як лепра (вона ж проказа, або ж хвороба Гансена), що вражає переважно шкіру, периферичні нерви, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів та очі.

Як можна заразитися

– Хвороба Гансена виліковна, звернення по медичну допомогу на ранніх стадіях допомагає уникнути інвалідності, – йдеться в повідомленні ЦГЗ.

За словами експертів, інфікуватися лепрою можна внаслідок тривалого і тісного побутового контакту. Збудник передається від хворої людини найчастіше з виділеннями з носа під час кашлю або чхання, а також контактним способом.

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Це захворювання не надто заразне: лише у трьох людей зі 100 розвиваються якісь ознаки.

Симптоми лепри

Інкубаційний період лепри триває близько п’яти. У деяких випадках симптоми можуть розвинутися протягом одного року, а в інших – до 20 років.

На ранній стадії інфікування лепрою спостерігаються шкірні зміни. Травми та вторинні інфекції призводять до деформації кисті, втрати пальців, може розвинутися сліпота. Хворі без отримання специфічного лікування стають людьми з інвалідністю.

Захворювання зазвичай проявляється ураженням шкіри та периферичних нервів. Лепру діагностують у разі виявлення хоча б однієї з таких основних ознак:

виражена втрата чутливості на блідій або червоній ділянці шкіри;

збільшений периферичний нерв із втратою чутливості;

наявність кислотостійких бацил у мазку зі шкіри.

Лікування лепри

За словами медиків, для лікування лепри застосовують мультимедикаментозну терапію. Також можуть знадобитися консультації ортопеда, офтальмолога, невропатолога, фізіотерапевта. Вакцини проти лепри не існує.

Людям, хворим на лепру, не потрібен карантин. У разі лікування вони не будуть заразні після початку приймання препаратів.

Про лепру в цифрах

127 країн повідомили про нові випадки лепри у 2022 році;

4 млн осіб мають інвалідність унаслідок цього захворювання;

200 тис. нових випадків лепри реєструють щорічно по всьому світу;

5,9% із цих нових випадків припадає на дітей;

78% нових випадків лепри у 2022 році припало на Бразилію, Індію та Індонезію.

Випадки лепри в Україні

Усі хворі на лепру в Україні (це поодинокі випадки впродовж багатьох років) отримують лікування у спеціалізованому медичному закладі – лепрозорії в Одеській області.

Станом на кінець 2023 року в стаціонарі ДУ “Український лепрозорій МОЗ України” перебувають на лікуванні троє хворих на лепрою. Це чоловіки 1939, 1948 та 1954 років народження.