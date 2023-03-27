Специальный санитарный поезд Врачей без границ (MSF), который вывозит раненых гражданских из мест, приближенных к зоне боевых действий, и доставляющий их в госпитали и больницы на западе Украины, отправляется сегодня в свой 100-й рейс.

После полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины фронт проходит почти на тысячу километров. И команда Врачи без границ расширила свою гуманитарную деятельность в стране, сосредоточив внимание на поддержке людей, живущих вблизи линии фронта, где гуманитарные и медицинские нужды являются наиболее острыми.

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Врачи без границ, в частности, оказывают хирургическую и неотложную помощь, занимаются эвакуацией пациентов в медицинские учреждения подальше от линии фронта, обеспечивают больницы основными лекарствами и медицинским оборудованием, работу мобильных медицинских клиник, занимаются реабилитацией раненых на войне и оказывают психологическую помощь.

Команда врачей без границ приезжала в 161 населенный пункт в Донецкой и Херсонской областях и помогала людям, которые все еще живут на этих территориях.

Врачи стали свидетелями системного разрушения гражданской инфраструктуры этих регионов: дома, магазины, детские площадки, школы и больницы. Эти объекты постепенно превратились в сплошные развалины после ракетных атак, бомбардировок и артобстрелов.

– Некоторые участки вдоль линии фронта в Украине просто стерты с лица земли, – рассказал глава миссии Врачи без границ в Украине Кристофер Стоукс.

Он был поражен масштабами разрушений.

— За 25 лет работы в зонах боевых действий я, пожалуй, всего один или два раза видел подобные разрушения – в таких местах, как Мосул или Грозный, — добавил он.

Одним из таких мест стал поселок Дробышево Донецкой области, который несколько раз переходил под контроль то ВСУ, то врага.

Поэтому в поселке не осталось ни одного уцелевшего здания. MSF установила там контейнер, который теперь служит импровизированной клиникой. Такие же контейнеры установлены в десяти селах Херсонской и Донецкой областей.

В районах Херсонщины, отвоеванных украинскими войсками, 89 медучреждений не подлежат восстановлению. В этих городах и селах более 163 тыс. человек остались без доступа к медицинской помощи.

Атаки на медицинскую инфраструктуру

Еще в начале 2022 года Врачи без границ видели нападения на медицинскую инфраструктуру с использованием разного оружия. Дважды команды MSF наблюдали последствия обстрелов больниц кассетными боеприпасами.

4 апреля 2022 года Врачи без границ приехали в Николаев. Команда зашла в городскую онкологическую больницу, где с конца февраля 2022 лечатся раненые. В тот день около 15:30 территорию вокруг больницы обстреляли российские войска. После того, как врачи вышли из укрытия, они увидели на улице мертвых и раненых людей.

Позже в этот же день команда стала свидетелями обстрела городской детской больницы. Здесь не было большого кратера от взрыва, как во многих других случаях. В то же время многочисленные небольшие дыры в здании и земле свидетельствовали об использовании кассетных боеприпасов.

Утром 15 июня 2022 года другая команда MSF увидела подобные повреждения в действующей больнице города Апостолово (юг Днепропетровщины), которая ночью подверглась обстрелу. В здании больницы и на земле также были сотни дыр, а в клинике и на прилегающей территории – осколки шрапнели.

После этой атаки директор больницы и медицинские команды MSF на несколько дней приостановили медицинскую деятельность, пока территорию не зачистили и не подтвердили, что там безопасно находиться.

Это фактически лишило пациентов доступа к медицинской помощи при чрезвычайной ситуации.

После контрнаступления Украины Врачи без границ получили доступ ко многим медицинским учреждениям на территориях Херсонщины и Донбасса, ранее оккупированных Россией.

Медики MSF увидели ограбленные здания и уничтоженные медицинские транспортные средства, в том числе кареты скорой помощи. В двух из этих объектов осталось оружие и взрывчатка.

Хотя повсеместное разрушение гражданской инфраструктуры в результате обстрелов и авиаударов уже хорошо задокументировано, в трех случаях (8, 11 и 15 октября 2022 года) команды Врачей без границ увидели противопехотные мины в работающих больницах.

Эти медицинские учреждения находятся на территориях, ранее находившихся под российской оккупацией — в городе Изюм, а также на Херсонщине и Донетчине.

— Использование противопехотных мин широко распространено на прифронтовых территориях, но шокирует то, что они установлены в медицинских учреждениях: невероятный акт бесчеловечности, — высказался координатор проекта Винченцо Порпилья.

Таким образом людям, которые приходят в больницы за лекарствами или медицинской помощью, враг дает четко понять: больницы не являются безопасным местом.

Еще одним примером опасности, с которой сталкиваются медики, стал обстрел главной площади Херсона 16 декабря 2022 года, где незадолго до этого работала мобильная клиника Врачей без границ, но из-за опасности обстрела врачи сменили локацию. Вместо них пришел украинский Красный Крест. При обстреле локации два человека погибли.

Медицина под оккупацией

С 15 ноября 2022 года по 19 февраля 2023 года Врачи без границ провели около 11 тыс. медицинских консультаций в деоккупированных городах и селах Донецкой и Херсонской областей.

Медики MSF видели, что у людей, которые оставались на этих территориях, было мало возможностей для получения медицинской помощи.

65% пациентов — пожилые, маломобильные или люди, имеющие хронические заболевания. Многие из них страдают неинфекционными заболеваниями (гипертензия, сердечно-сосудистые заболевания и диабет).

Пациенты, принимаемые Врачами без границ, часто не лечились месяцами. Из-за нехватки пищи люди не могли контролировать свой рацион, что приводило к проблемам с движением, зрением и работой мышц.

А оставшиеся пациенты и медики под российской оккупацией рассказывали, что медучреждения и аптеки, которые не закрыли, были ограблены. Оккупанты же лекарств не поставляли.

Врач из Николаевской области рассказал, что в больнице закончились лекарства и необходимые медицинские средства.

– У нас не было уретральных катетеров, которые нужны людям, лежащим в реанимации. Нам пришлось замачивать эти катетеры в специальных растворах, а затем использовать их повторно, – рассказал медик.

По его словам, была острая потребность в лекарствах для людей с диабетом и высоким давлением, но оккупанты, к которым медики вынуждены были обратиться, из 86 позиций удовлетворили лишь 16: бинт, марля, клеенка, канюли, шприцы и некоторые лекарства, такие, как обезболивающие и противовоспалительные.

Медики с оккупированных территорий в телефонных обращениях к Врачам без границ просили помочь препаратами. Те же смогли удовлетворить только ограниченное количество запросов. Это осуществлялось при поддержке украинских волонтерских организаций, работавших над перевозкой основных лекарственных средств и материалов на оккупированные территории.

Люди, оказавшиеся на линии столкновения, где велись ожесточенные бои, месяцами не могли получать обезболивающие, перевязочные материалы. Их села превращались в поля сражений, у них исчезали или умирали члены семьи.

В некоторых местах из-за разрушения медицинских учреждений, для неотложной помощи, приходилось преодолевать большие расстояния из-за опасной местности, подвергая себя еще большему риску.

Одна 65-летняя пациентка из села Борозенское в Херсонской области рассказала, что во время российской оккупации ей пришлось везти мужа через 12 блокпостов на экстренную консультацию, потому что амбулатория была сильно повреждена. Оттуда оккупанты похитили все компьютеры и оборудование.

Трудно определить четкую закономерность, однако показания пациентов MSF показывают, что лечение гражданских лиц и доступ к медицинской помощи во время российской оккупации зависели от непредсказуемого поведения отдельных российских подразделений.

Многие пациенты вынуждены были обращаться к оккупационным властям за помощью и лекарствами. Люди получали разные результаты: некоторые – категорический отказ, даже от военных врачей, другие – помощь.

Кроме того, врачи, проживавшие на территориях, оккупированных российскими войсками, рассказывали командам MSF о запугивании, задержании, насилии и жестоком обращении, которые они испытали со стороны россиян.

Один врач из Николаева поделился тем, что пережил:

– Российские военные арестовали меня дома, отвезли в админотдел, где допрашивали два часа. Они сказали, что хотят, чтобы персонал больницы сотрудничал с ними. Били меня.

Врачу удалось выехать на подконтрольную Украине территорию через минные поля, где он мог погибнуть в любой момент.

Врачи без границ констатировали, что в этой войне чрезвычайно большие масштабы разрушений, в том числе медицинской инфраструктуры, и это окажет долгосрочное влияние на доступ людей к медицинской помощи.

Источник: Врачи без границ

Фото: Врачи без границ