Ангелы жизни, так называют медиков из организации Врачей без границ, кто на свой страх и риск вывозят раненых гражданских из-под обстрелов.

Они спасают людей там, где, казалось бы, нет шансов выжить.

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Враг методически уничтожает больницы в Донецкой области. Вот и в Константиновке сейчас работать больница не может. После “демилитаризации” заведения, там не осталось ни одного целого окна.

Не хватает также и врачей, тоже ставших вынужденными переселенцами, потеряв свои дома.

Но вместо тех, кого Кремль лишил возможности жить дома, приехали те, кто годами помогает людям в зоне боевых действий, возникающих в разных уголках мира.

Врачи без границ

Почти 50 лет медики этой организации работают там, где тяжелее всего. Врачи без границ помогают раненым во время стихийных бедствий или в зоне боевых действий. География работы охватывает более 80 стран, среди них страны Африки, Афганистан, Косово, Сирия.

С февраля Врачи без границ работают и в Украине. В Донецкой области одна из их главных задач – эвакуация раненых гражданских.

— Количество пациентов значительно больше, чем возможностей. Потому что не только люди эвакуируются, но и медицинские работники. Поэтому возможности и скорой помощи и лечащие больницы ограничены, — рассказал врач.

На самом деле не каждая карета скорой сможет проехать там, где едут врачи без границ.

Машины оборудованы по требованию времени. Безопасность тех, кто в салоне – превыше всего. У каждого есть бронежилет, каска – все белого цвета. Чтобы было ясно, что это гражданские люди. В машине есть кислород и медицинские инструменты.

На Донетчине расстояние между городами давно измеряется не километрами, а временами, которые нужны на дорогу. Мешают движению плохой асфальт, или его отсутствие, многочисленные проверки.

Машина Врачей без границ приезжает в Кураховскую больницу, чтобы забрать пациентку.

Дмитрий Нелипа, заведующий травматологическим отделением рассказал, что лечатся у них в основном люди, имеющие минно-взрывные ранения. Из 25 коек отделения занято 17.

Эвакуация тяжелых пациентов в крупные медицинские центры происходит также при участии Врачей без границ. Медицинский поезд — этакая реанимация на колесах, может вывезти 25 тяжелых пациентов. Вроде бы не много, но таким образом спасено уже более 1 тыс. жизней.

Спасают жизнь украинцев медики из разных стран мира. Американец Дэвид Лаудер уже два месяца как работает в Украине. Он здесь впервые, но опыта ему не занимать.

– Я работал в Африке: в ЮАР, Конго, Бурундии, – рассказал хирург Врачей без границ. — И там и здесь я работаю в больницах.

Скоро он поедет домой, но на его место приедут новые врачи, которые будут спасать украинцев, пострадавших от обстрелов.

Фото: Врачи без границ