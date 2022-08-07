Янголи життя, так називають медиків з організації Лікарів без кордонів, хто на свій страх і ризик вивозять поранених цивільних з-під обстрілів.

Вони рятують людей там, де здавалося б немає шансів вижити.

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Ворог методично знищує лікарні на Донеччині.От і в Костянтинівці зараз працювати лікарня не може. Після “демілітаризації” закладу, там ен залишилося жодного цілого вікна.

Не вистачає також і лікарів, які теж стали вимушеними переселенцями, втративши свої домівки.

Та замість тих, кого Кремль позбавив можливості жити вдома, приїхали ті, хто роками допомагає людям у зоні бойових дій, які виникають у різних куточках світу.

Лікарі без кордонів

Майже 50 років медики цієї організації працюють там, де найважче. Лікарі без кордонів допомагають пораненим під час стихійних лих або ж у зоні бойових дій. Географія роботи охоплює понад 80 країн серед них країни Африки, Афганістан, Косово, Сирія.

З лютого Лікарі без кордонів працюють і в Україні. В Донецькій області одна з їхніх головних задач – евакуація поранених цивільних.

– Кількість пацієнтів значно більше, ніж можливостей. Тому що не тільки люди евакуюються, але й медичні працівники. Тому можливості і швидкої допомоги і лікарні, які лікують обмежені, – розповів лікар.

Насправді, не кожна карета швидкої зможе проїхати там, де їдуть лікарі без кордонів.

Машини обладнані за вимогами часу. Безпека тих, хто в салоні – понад усе. У кожного є бронежилет, каска – все білого кольору. Щоб було зрозуміло, що це цивільні люди. У машині є кисень та медичні інструменти.

На Донеччині відстань між містами давно вимірюється не кілометрами, а часом, що потрібен на дорогу. Заважають руху поганий асфальт, або його відсутність, численні перевірки.

Машина Лікарів без кордонів приїжджає до Курахівської лікарні, щоб забрати пацієнтку.

Дмитро Неліпа, завідувач травматологічного відділення розповів, що лікуються у них в основному люди, що мають мінно-вибухові поранення. З 25 ліжок відділення зайнято 17.

Евакуація найважчих пацієнтів до великих медичних центрів відбувається також за участі Лікарів без кордонів. Медичний потяг – така собі реанімація на колесах, може вивезти 25 важких пацієнтів. Начебто, не багато, але таким чином врятовано уже понад 1 тис. життів.

Рятують життя українців медики з різних країн світу. Американець Девід Лаудер уже два місяці, як працює в Україні. Він тут уперше, але досвіду йому не займати.

– Я працював в Африці: в ПАР, Конго, Бурундії, – розповів хірург Лікарів без кордонів. – І там і тут я працюю в лікарнях.

Скоро він поїде додому, але на його місце приїдуть нові лікарі, які будуть рятувати українців, постраждалих від обстрілів.

Фото: Лікарі без кордонів