Організація Лікарі без кордонів незадовго до ракетного удару російського агресора по залізничному вокзалу Краматорська завершила дві медичні евакуації спецпотягом із міста.

Ще 5 квітня до лікарень Дніпра з Краматорська було направлено 17 пацієнтів.

А вчора і позавчора, 6 та 7 квітня, до Львова з Краматорська було направлено 40 пацієнтів. Більшість людей приїхали на залізничний вокзал Краматорська з Сєвєродонецька та інших міст Луганської області.

На маршруті довелося робити зупинку в Києві, щоб невідкладно перенаправити одного пацієнта до лікарні в столиці.

Усі пацієнті, яких встигли евакуювати за ці три дні, зараз у безпечних місцях, де вони отримають належну медичну допомогу.

– Я наполоханий повідомленнями про ракетний удар сьогодні на станції Краматорськ, – розповідає Крістофер Стоукс, координатор з надзвичайних ситуацій MSF в Україні.

За його словами, вони були там учора, і бачили, як сотні людей юрмилися на станції, намагаючись залишити місто. Лікарні терміново дзвонили, щоб евакуювали їхніх пацієнтів спецпотягом.

– Ми встигли вивезти пацієнтів вчасно. Але велике питання, чи зможемо ми повернутися, щоб евакуювати більше людей, – каже Крістофер Стоукс.

Лікарі без кордонів співчувають друзям та родинам загиблих, висловлюють підтримку лікарям та медсестрам в Краматорську, які зараз відчайдушно виконують свою роботу у важкій ситуації.

Джерело і фото: Лікарі без кордонів