Организация Врачи без границ незадолго до ракетного удара российского агрессора по железнодорожному вокзалу Краматорска завершили две медицинские эвакуации спецпоездом из города.

Еще 5 апреля в больницы Днепра из Краматорска было направлено 17 пациентов.

А вчера и позавчера, 6 и 7 апреля, во Львов из Краматорска было направлено 40 пациентов. Большинство людей приехали на железнодорожный вокзал Краматорска из Северодонецка и других городов Луганской области.

На маршруте пришлось делать остановку в Киеве, чтобы безотлагательно перенаправить одного пациента в больницу в столице.

Все пациенты, которых успели эвакуировать за эти три дня, сейчас в безопасных местах, где они получат надлежащую медицинскую помощь.

— Я испуган сообщениями о ракетном ударе сегодня на станции Краматорск, – рассказывает Кристофер Стоукс, координатор по чрезвычайным ситуациям MSF в Украине.

По его словам, они были там вчера и видели, как сотни людей толпились на станции, пытаясь покинуть город. Больницы срочно звонили, чтобы эвакуировали их пациентов спецпоездом.

– Мы успели вывезти пациентов вовремя. Но большой вопрос, сможем ли мы вернуться, чтобы эвакуировать больше людей, – говорит Кристофер Стоукс.

Врачи без границ сочувствуют друзьям и семьям погибших, выражают поддержку врачам и медсестрам в Краматорске, которые сейчас отчаянно выполняют свою работу в тяжелой ситуации.

Источник и фото: Врачи без границ