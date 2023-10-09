Исследование, которое было проведено в Сингапуре под руководством профессора Вейли Ху, подтвердило полезные свойства винограда для здоровья глаз, в частности у пожилых людей.

Защита глаз от возрастных изменений

Виноград содержит диетические антиоксиданты, которые могут помочь уменьшить окислительный стресс и ингибировать образование продуктов гликирования, что положительно влияет на сетчатку.

В исследовании приняли участие 34 человека, которым давали есть 1,5 чашки ягод ежедневно в течение 16 недель.

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Те, кто употреблял виноград, отмечали значительное увеличение оптической плотности макулярного пигмента (MPOD), а также антиоксидантной способности плазмы и общего содержания фенолов по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Кроме того, люди, которые потребляли виноград, имели меньше вредных конечных продуктов гликирования в организме.

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Хотя виноград и содержит полезные вещества, он также имеет высокое содержание сахара и калорийность. Поэтому лицам с лишним весом или диабетом следует потреблять его с осторожностью.

Кроме того, этот высококалорийный продукт может вызвать аллергические реакции, поэтому следует придерживаться разумных порций и следить за реакцией организма.

Источник: Food and Function