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Здоровье и долголетие гроздьями: врач объяснила, почему так полезен виноград

10 сентября 2023, 12:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
виноград
Источник: Pexels

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о пользе, которую приносит виноград нашему здоровью.

— Лично мне очень обидно слышать, как некоторые диетологи порой демонизируют виноград за якобы чрезмерное содержание чистых сахаров в этой ягоде, — признается Людмила Сердюк.

Между тем, по словам медика, сложно переоценить пользу винограда для укрепления наших когнитивных способностей, для снижения риска заболеваний сердца и сосудов.

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Так, благодаря наличию в кожуре особенно красного винограда такого антиоксиданта, как ресвератрол, учеными в ходе исследований зарегистрировано заметное снижение воспалений в головном мозге за счет минимизации оксилительных процессов.

— Это отличная новость для тех, у кого есть предрасположенность к болезни Альцгеймера, — утверждает терапевт.

Таким образом, по ее словам, было доказано, что виноград является прекрасным натуральным средством для защиты от таких негативных возрастных изменений, как ухудшение памяти и способности к концентрации внимания.

Кроме того, по словам медика, если каждый день есть не более 150 г винограда, это послужит отличной профилактикой патологий кровеносных сосудов и воспаления сердечной мышцы.

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Виноград Здоровое питание поради лікаря
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