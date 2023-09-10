Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про користь, яку приносить виноград нашому здоров’ю.
– Особисто мені дуже прикро чути, як деякі дієтологи часом демонізують виноград через нібито надмірний вміст чистих цукрів у цій ягоді, – зізнається Людмила Сердюк.
Тим часом, за словами медика, складно переоцінити користь винограду для зміцнення наших когнітивних здібностей, для зниження ризику захворювань серця і судин.
Так, завдяки наявності в шкірці особливо червоного винограду такого антиоксиданту, як ресвератрол, вченими під час досліджень зареєстровано помітне зниження запалень у головному мозку за рахунок мінімізації оксилітальних процесів.
– Це чудова новина для тих, у кого є схильність до хвороби Альцгеймера, – стверджує терапевт.
Таким чином, за її словами, було доведено, що виноград є чудовим натуральним засобом для захисту від таких негативних вікових змін, як погіршення пам’яті та здатності до концентрації уваги.
Крім того, за словами медика, якщо щодня їсти не більше 150 г винограду, це стане чудовою профілактикою патологій кровоносних судин і запалення серцевого м’яза.