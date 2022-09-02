Користь винограду доведена давно, але пошуки цілющих властивостей винних ягід триває. Про нові дослідження розказав лікар-гастроентеролог-дієтолог Олег Щвець.

Команда дослідників з Медичної школи Девіда Геффена Каліфорнійського університету знайшла докази того, що вживання винограду може збільшити різноманітність біомів кишечника, а також знизити рівень холестерину в крові.

У своїй статті, опублікованій в журналі Nutrients, група описує експерименти, під час яких вони годували добровольців виноградним порошком протягом чотирьох тижнів.

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Попередні дослідження показали, що вживання деяких фруктів, таких як яблука та виноград, може сприяти здоров’ю кровоносних судин, оскільки вони містять поліфеноли, які є антиоксидантами.

Вживання таких фруктів також знижує рівень цукру в крові і рівень артеріального тиску. А в деяких випадках було показано, що споживання поліфенолу зменшує запалення, яке є фактором, що сприяє серцевим захворюванням.

У цій новій роботі дослідники розглянули інші можливі переваги для здоров’я від вживання винограду.

Щоб дізнатися більше про можливі позитивні моменти, група залучила до допомоги 19 здорових дорослих. Кожен їв спеціальну дієту з низьким вмістом поліфенолів і клітковини протягом чотирьох тижнів.

Потім всі досліджувані харчувалися однаково, але з додаванням виноградного порошку. Добровольці щодня з’їдали 46 г порошку, що еквівалентно двом порціям винограду.

Під час обох етапів експерименту дослідники зібрали у добровольців зразки калу, крові та сечі.

Вони виявили, що після чотирьох тижнів вживання виноградного порошку у всіх добровольців збільшилася різноманітність кишкового біому. Попередні дослідження показали, що збільшення різноманітності біому кишечника, як правило, пов’язане з сильною імунною системою.

Зокрема, підвищився рівень бактерій Akkermansia, які мають позитивний вплив на рівень глюкози та ліпідний обмін.

Дослідники також виявили зниження загального рівня холестерину на 6,1% і зниження рівня ЛПНЩ на 5,9%.

Вони також виявили, що кількість стероїдних кислот в жовчі знизилася на 40,9% — попередні дослідження показали, що вони відіграють роль у метаболізмі холестерину.

Джерело: Олег Швець