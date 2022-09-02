Польза винограда доказана давно, но поиски лечебных свойств винных ягод продолжается. О новых исследованиях рассказал врач-гастроэнтеролог-диетолог Олег Щвец.

Команда исследователей из Медицинской школы Дэвида Геффена Калифорнийского университета нашла доказательства того, что употребление винограда может увеличить разнообразие биомов кишечника, а также снизить уровень холестерина в крови.

В своей статье, опубликованной в журнале Nutrients, группа описывает эксперименты, во время которых они кормили добровольцев виноградным порошком в течение четырех недель.

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Предыдущие исследования показали, что употребление некоторых фруктов, таких как яблоки и виноград, может способствовать здоровью кровеносных сосудов, поскольку они содержат полифенолы, являющиеся антиоксидантами.

Употребление таких фруктов также снижает уровень сахара в крови и уровень АД. А в некоторых случаях было показано, что употребление полифенола уменьшает воспаление, которое является фактором, способствующим сердечным заболеваниям.

В новой работе исследователи рассмотрели другие возможные преимущества для здоровья от употребления винограда.

Чтобы узнать больше о возможных положительных моментах, группа привлекла к помощи 19 здоровых взрослых. Каждый ел специальную диету с низким содержанием полифенолов и клетчатки в течение четырех недель.

Затем все испытуемые питались одинаково, но с добавлением виноградного порошка. Добровольцы ежедневно съедали 46 г порошка, что эквивалентно двум порциям винограда.

На обоих этапах эксперимента исследователи собрали у добровольцев образцы кала, крови и мочи.

Они обнаружили, что после четырех недель употребления виноградного порошка у всех добровольцев увеличилось разнообразие кишечного биома. Предыдущие исследования показали, что увеличение разнообразия биома кишечника, как правило, связано с сильной иммунной системой.

В частности, повысился уровень бактерий Akkermansia, оказывающих положительное влияние на уровень глюкозы и липидный обмен.

Исследователи также выявили снижение общего уровня холестерина на 6,1% и снижение уровня ЛПНП на 5,9%.

Они также обнаружили, что количество стероидных кислот в желчи снизилось на 40,9% – предыдущие исследования показали, что они играют роль в метаболизме холестерина.

Источник: Олег Швец