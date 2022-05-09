Нездоровые схемы питания — предвестники проблем с психическим здоровьем. Существует научно подтвержденная связь между моделями нездорового питания — пропуск пищи, строгие диеты, быстрая еда — с проблемами психического здоровья.
Чем грозит пропуск пищи или строгая диета
В нашей полной тревогой жизни пропуски пищи слишком распространены. Либо наш ум занят чрезмерным беспокойством и страхом, либо у нас нет аппетита или желания есть.
Но пропуск приема пищи вызывает гипогликемии (когда уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня), что может привести к таким распространенным симптомам тревоги, как раздражительность, нервозность, головокружение и слабость. Согласно исследованиям, повторная гипогликемия лишь усиливает тревожность.
Диета также может вызвать симптомы, похожие на тревогу, особенно если вы исключите одно из основных питательных веществ (углеводы, жиры или белки).
Рекомендации:
- старайтесь есть каждые два часа пять раз в день (1. Завтрак, 2. Здоровый перекус, 3. Обед, 4. Здоровый перекус, 5. Ужин);
- ешьте разнообразные натуральные цельные продукты, богатые сложными углеводами, незаменимыми жирными кислотами, белками, витаминами и минералами;
- примеры натуральных продуктов — овощи, цельные злаки, бобовые, фрукты, орехи, семена, зелень, мясо и рыба.
Злоупотребление фастфудом или продуктами быстрого приготовления
Распространенная пищевая привычка — быстрая еда, которую можно разогреть в микроволновке, сладкие продукты, рафинированные углеводы, холодное мясо, соусы, заправки и продукты с длинным списком ингредиентов.
Такая пища в основном содержит химические ингредиенты и добавки, которые, согласно исследованиям, могут способствовать беспокойству, одновременно снижая настроение и изменять социальное поведение.
О каких химических добавках идет речь:
- искусственные подсластители, например, аспартам;
- пищевые красители, то есть красный №40 и желтый №5;
- усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG).
Красители и искусственные подсластители – это нейротоксины, которые, как было обнаружено, нарушают работу нервной системы, что приводит к повышению уровня тревоги.
Согласно исследованиям, искусственный подсластитель аспартам связывают с поведенческими и когнитивными проблемами. Возможные нейрофизиологические симптомы включают проблемы с обучением, головную боль, судороги, мигрень, раздражающее настроение, тревожность, депрессию и бессонницу.
Рекомендации:
- замените упакованные и продукты быстрого питания натуральными цельными;
- самый простой способ – сделать основную часть ежедневных калорий из овощей и цельных злаков. Эти продукты являются хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают контролировать тягу к нездоровой пище.
Нездоровые пищевые привычки
- есть слишком мало или переедать;
- недостаточное количество овощей, цельных злаков и других натуральных продуктов;
- употребление слишком большого количества обработанной пищи и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара;
- неправильное пережевывание пищи.
Эти плохие привычки в еде могут повлиять на потребление необходимых питательных веществ — углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов, которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы.
Исследования показали, что дефицит определенных питательных веществ может повлиять на настроение и уровень тревоги.
Таких питательных веществ, как витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты не хватает людям с тревожными расстройствами и другими проблемами психического здоровья.
Рекомендации:
- примите здоровую и сбалансированную диету, богатую овощами и цельными злаками, избегайте обработанных продуктов;
- ешьте регулярно и в меру;
- правильно пережевывайте пищу, чтобы оптимизировать потребление необходимых питательных веществ;
- практикуйте осмысленное питание, не отвлекайтесь на телефон или телевизор.
Источник: Психологическая поддержка