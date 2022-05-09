Нездоровые схемы питания — предвестники проблем с психическим здоровьем. Существует научно подтвержденная связь между моделями нездорового питания — пропуск пищи, строгие диеты, быстрая еда — с проблемами психического здоровья.

Чем грозит пропуск пищи или строгая диета

В нашей полной тревогой жизни пропуски пищи слишком распространены. Либо наш ум занят чрезмерным беспокойством и страхом, либо у нас нет аппетита или желания есть.

Но пропуск приема пищи вызывает гипогликемии (когда уровень сахара в крови падает ниже нормального уровня), что может привести к таким распространенным симптомам тревоги, как раздражительность, нервозность, головокружение и слабость. Согласно исследованиям, повторная гипогликемия лишь усиливает тревожность.

Диета также может вызвать симптомы, похожие на тревогу, особенно если вы исключите одно из основных питательных веществ (углеводы, жиры или белки).

Рекомендации:

старайтесь есть каждые два часа пять раз в день (1. Завтрак, 2. Здоровый перекус, 3. Обед, 4. Здоровый перекус, 5. Ужин);

ешьте разнообразные натуральные цельные продукты, богатые сложными углеводами, незаменимыми жирными кислотами, белками, витаминами и минералами;

примеры натуральных продуктов — овощи, цельные злаки, бобовые, фрукты, орехи, семена, зелень, мясо и рыба.

Злоупотребление фастфудом или продуктами быстрого приготовления

Распространенная пищевая привычка — быстрая еда, которую можно разогреть в микроволновке, сладкие продукты, рафинированные углеводы, холодное мясо, соусы, заправки и продукты с длинным списком ингредиентов.

Такая пища в основном содержит химические ингредиенты и добавки, которые, согласно исследованиям, могут способствовать беспокойству, одновременно снижая настроение и изменять социальное поведение.

О каких химических добавках идет речь:

искусственные подсластители, например, аспартам;

пищевые красители, то есть красный №40 и желтый №5;

усилители вкуса, такие как глутамат натрия (MSG).

Красители и искусственные подсластители – это нейротоксины, которые, как было обнаружено, нарушают работу нервной системы, что приводит к повышению уровня тревоги.

Согласно исследованиям, искусственный подсластитель аспартам связывают с поведенческими и когнитивными проблемами. Возможные нейрофизиологические симптомы включают проблемы с обучением, головную боль, судороги, мигрень, раздражающее настроение, тревожность, депрессию и бессонницу.

Рекомендации:

замените упакованные и продукты быстрого питания натуральными цельными;

самый простой способ – сделать основную часть ежедневных калорий из овощей и цельных злаков. Эти продукты являются хорошим источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное высвобождение энергии, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и помогают контролировать тягу к нездоровой пище.

Нездоровые пищевые привычки

есть слишком мало или переедать;

недостаточное количество овощей, цельных злаков и других натуральных продуктов;

употребление слишком большого количества обработанной пищи и напитков с высоким содержанием жира, соли или сахара;

неправильное пережевывание пищи.

Эти плохие привычки в еде могут повлиять на потребление необходимых питательных веществ — углеводов, белков, незаменимых жирных кислот, витаминов и минералов, которые необходимы для психического здоровья и функционирования нервной системы.

Исследования показали, что дефицит определенных питательных веществ может повлиять на настроение и уровень тревоги.

Таких питательных веществ, как витамины группы В, витамин С и Е, магний, селен и омега-3 жирные кислоты не хватает людям с тревожными расстройствами и другими проблемами психического здоровья.

Рекомендации:

примите здоровую и сбалансированную диету, богатую овощами и цельными злаками, избегайте обработанных продуктов;

ешьте регулярно и в меру;

правильно пережевывайте пищу, чтобы оптимизировать потребление необходимых питательных веществ;

практикуйте осмысленное питание, не отвлекайтесь на телефон или телевизор.

Источник: Психологическая поддержка