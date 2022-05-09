Нездорові схеми харчування – провісники проблем з психічним здоров’ям. Існує науково підтверджений зв’язок між моделями нездорового харчування – пропуск їжі, суворі дієти, швидка їжа – з проблемами психічного здоров’я.

Чим загрожує пропуск їжі або сувора дієта

У нашому повному тривоги житті пропуски їжі занадто поширені. Або наш розум зайнятий надмірним занепокоєнням і страхом, або у нас немає апетиту або бажання їсти.

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Але пропуск їжі викликає гіпоглікемії (коли рівень цукру в крові падає нижче нормального рівня), що може привести до таких поширених симптомів тривоги, як дратівливість, нервозність, запаморочення і слабкість. Згідно з дослідженнями, повторна гіпоглікемія лише підсилює тривожність.

Дієта також може викликати симптоми, схожі на тривогу, особливо якщо ви виключите одну з основних поживних речовин (вуглеводи, жири або білки).

Рекомендація:

намагайтеся їсти кожні дві години п’ять разів на день (1. Сніданок, 2. Здоровий перекус, 3. Обід, 4. Здоровий перекус, 5. Вечеря);

їжте різноманітні натуральні цільні продукти, багаті складними вуглеводами, незамінними жирними кислотами, білками, вітамінами і мінералами;

приклади натуральних продуктів – овочі, цільні злаки, бобові, фрукти, горіхи, насіння, зелень, м’ясо і риба.

Зловживання фастфудом або продуктами швидкого приготування

Поширена харчова звичка – швидка їжа, яку можна розігріти в мікрохвильовці, солодкі продукти, рафіновані вуглеводи, холодне м’ясо, соуси, заправки і продукти з довгим списком інгредієнтів.

Така їжа в основному містить хімічні інгредієнти і добавки, які, згідно з дослідженнями, можуть сприяти неспокою, одночасно знижуючи настрій і змінювати соціальну поведінку.

Про які хімічні добавки йдеться:

штучні підсолоджувачі, наприклад, аспартам;

харчові барвники, тобто червоний №40 і жовтий №5;

підсилювачі смаку, такі як глутамат натрію (MSG).

Барвники та штучні підсолоджувачі – це нейротоксини, які, як було виявлено, порушують роботу нервової системи, що призводить до підвищення рівня тривоги.

Згідно з дослідженнями, штучний підсолоджувач аспартам пов’язують з поведінковими і когнітивними проблемами. Можливі нейрофізіологічні симптоми включають проблеми з навчанням, головний біль, судоми, мігрень, дратівливий настрій, тривожність, депресію і безсоння.

Рекомендація:

замініть упаковані і продукти швидкого харчування натуральними цільними;

найпростіший спосіб – зробити основну частину щоденних калорій з овочів і цільних злаків. Ці продукти є хорошим джерелом складних вуглеводів, які забезпечують повільне вивільнення енергії, підтримують стабільний рівень цукру в крові і допомагають контролювати тягу до нездорової їжі.

Нездорові харчові звички

їсти занадто мало або переїдати;

недостатня кількість овочів, цільних злаків та інших натуральних продуктів;

вживання занадто великої кількості обробленої їжі і напоїв з високим вмістом жиру, солі або цукру;

неправильне пережовування їжі.

Ці погані звички в їжі можуть вплинути на споживання необхідних поживних речовин – вуглеводів, білків, незамінних жирних кислот, вітамінів і мінералів, які необхідні для психічного здоров’я і функціонування нервової системи.

Дослідження показали, що дефіцит певних поживних речовин може вплинути на настрій і рівень тривоги.

Таких поживних речовин, як вітаміни групи В, вітамін С і Е, магній, селен і омега-3 жирні кислоти не вистачає людям з тривожними розладами та іншими проблемами психічного здоров’я.

Рекомендація:

прийміть здорову і збалансовану дієту, багату овочами і цільними злаками, уникайте оброблених продуктів;

їжте регулярно і в міру;

правильно пережовуйте їжу, щоб оптимізувати споживання необхідних поживних речовин;

практикуйте осмислене харчування, не відволікайтеся на телефон або телевізор.

Джерело: Психологічна підтримка