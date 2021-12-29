Ключевым органом в пищеварительной системе является печень. Именно она регулирует процесс превращения пищи в питательные вещества и отфильтровывает токсины. За это мы должны заботиться о ней и уважать и любить ее.

Что это значит, разъясняет врач-диетолог, к.м.н. Олег Швец.

Потребляя правильные продукты, вы можете облегчить работу печени и одновременно оздоровить себя.

Хорошим началом заботы о здоровье печени, и о своем, будет сбалансированная диета с цельным зерном, фруктами, овощами и постным белком в рационе.

Вот продукты, которые порадуют нашу печень:

Листовая зелень

В листовой зелени много антиоксидантов, которые нейтрализуют губительное действие свободных радикалов — молекул, которые вредят клеткам организма и вызывают проблемы со здоровьем, включая и заболевания печени.

Антиоксидантов много в шпинате или листовой капусте, петрушке, базилике, зеленом салате. Кроме того, зелень насыщена пищевыми волокнами, которые требуются как печени, так и полезным бактериям в кишечнике.

Грейпфрут

Этот цитрусовый фрукт содержит мощные антиоксиданты, защищающие от воспалительных процессов, в том числе и в печени.

Но будьте осторожны! Если принимаете лекарства против высокого артериального давления, лекарства, снижающие уровень холестерина или для психического здоровья, то грейпфрут может повлиять на их действие. Сначала проконсультируйтесь с врачом перед тем, как включить в рацион грейпфрут.

Овсяные хлопья и цельнозерновые продукты

Пища с высоким содержанием клетчатки, например, овсяные хлопья, коричневый рис, цельнозерновой хлеб, помогает оградить печень от воспаления. Также поддерживает уровень сахара в крови и обычное количество электролитов.

Яблоки, фрукты

Исследования свидетельствуют, что яблоки содержат много клетчатки, которая полезна людям с жировой болезнью печени и тем, кто имеет ожирение.

Яблоки нужно есть обязательно с кожурой, потому что именно в ней наибольшее количество пищевых волокон. Другие фрукты с большим содержанием клетчатки – бананы, апельсины, клубника.

Куриные грудки без шкурки

Организму необходим белок, чтобы снабжать строительным материалом органы, включая печень, и поддерживать их здоровыми. Только печени не требуется много жира. Именно нежирное мясо птицы (без кожицы) — источник полезного белка.

Мясо можно приготовить на гриле (без добавления жира) или запечь в фольге, пергаменте, тесте. А вот от жареного нужно отказаться. Печень этого требует.

Лосось

Кроме белка, эта рыба содержит Омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина, уменьшают воспаление и помогают поддерживать здоровый вес. Употребляйте две-четыре порции лосося в неделю.

Считается, что дикий лосось содержит больше Омега-3, чем фермерский. Но информация из американской базы данных о питательных веществах в пищевых продуктах свидетельствует, что Омега-3 жирных кислот в фермерском лососе – 2,2 г против 1,9 г в диком.

Грецкие орехи

Орехи являются хорошим перекусом. Особенно грецкие орехи, которые богаты альфа-линоленовой кислотой (растительная Омега-3), антиоксидантами и клетчаткой. Рекомендованная порция – до 10 грецких орехов (около 30 г) на порцию, поскольку они достаточно калорийны. Употребляйте их не каждый день.

Фасоль

Чтобы получить белок, не обязательно есть мясо. Растительного белка много в фасоли. Эти бобовые не содержат плохих насыщенных жиров и легко усваиваются.

Здоровые масла

Ограничьте употребление насыщенных жиров и исключите вредные трансжиры, содержащиеся в переработанных продуктах, маргарине, и образующиеся при длительной жарке во фритюре. Используйте оливковое масло холодного отжима для приготовления пищи. Следите за количеством масла. Необходимо потреблять не более 50 мл в сутки.

Кофе

Кофе утром – не просто утренняя привычка. Это профилактика рака печени, как показывают исследования. Сейчас изучается, могут ли химические вещества в кофе помочь замедлить фиброз печени и другие типы ее хронических заболеваний.

Зеленый чай

Этот популярный напиток содержит антиоксиданты и другие химические вещества, помогающие оградить печень от воспаления. Регулярное его употребление может снизить шансы получить жировую болезнь, цирроз и хронические заболевания.

Вода

На 73% ваша печень состоит из воды. Поэтому важно, чтобы ее в организме было достаточно, чтобы печень работала как можно лучше. Недостаток воды также может помешать вашим почкам.

Что не стоит есть

Самая большая угроза для печени — это жареные, обработанные продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Еще один яд – алкоголь.

Женщинам не рекомендуют выпивать более 30 мл крепкого алкогольного напитка, 100 мл вина или 300 мл пива, а мужчинам — не более двух порций алкоголя в день.

Если вы употребляете алкоголь, то нужно это делать во время еды. По крайней мере два дня в неделю должны быть безалкогольными.

А лучше употреблять только безалкогольные и некалорийные напитки, такие как вода, кофе и чай.

Детокс под запретом

Так называемое очищение печени может показаться хорошей идеей, но нет никаких доказательств того, что какая-то специальная диета помогает вывести токсины. Ваша печень и сама хорошо справляется с этим. Если она здорова!

А некоторые детокс-диеты могут вызвать побочные эффекты, такие как судороги, тошнота или обезвоживание. К тому же часто они препятствуют получению из продуктов питания витаминов или минералов, необходимых для нормального функционирования организма.

Лучше просто исключить из рациона насыщенные животные жиры, трансжиры, сахар и алкоголь.