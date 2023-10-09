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Лікарі назвали суперпродукт для очей: скільки треба їсти і кому

9 Жовтня 2023, 17:03
Марина Мелехова редактор
Лікарі назвали суперпродукт для очей: скільки треба їсти і кому
Джерело: Pixabay

Дослідження, яке було проведено в Сінгапурі під керівництвом професора Вейлі Ху, підтвердило корисні властивості винограду для здоров’я очей, зокрема у людей похилого віку.

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Виноград містить дієтичні антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес та інгібувати утворення продуктів глікування, що позитивно впливає на сітківку.

У дослідженні взяли участь 34 людини, яким давали їсти 1,5 чашки ягід щодня протягом 16 тижнів.

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Ті, хто вживав виноград, відзначали значне збільшення оптичної щільності макулярного пігменту (MPOD), а також антиоксидантної здатності плазми та загального вмісту фенолів порівняно з тими, хто приймав плацебо.

Крім того, люди, які споживали виноград, мали менше шкідливих кінцевих продуктів глікування в організмі.

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Хоча й виноград містить корисні речовини, він також має високий вміст цукру і калорійність. Тому особам із зайвою вагою чи діабетом слід споживати його з обережністю.

Крім того, цей висококалорійний продукт може викликати алергічні реакції, тож варто дотримуватися розумних порцій та слідкувати за реакцією організму.

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Джерело: Food and Function

Теги
Виноград Здорове харчування Наукові дослідження
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