Дослідження, яке було проведено в Сінгапурі під керівництвом професора Вейлі Ху, підтвердило корисні властивості винограду для здоров’я очей, зокрема у людей похилого віку.
Захист очей від вікових змін
Виноград містить дієтичні антиоксиданти, які можуть допомогти зменшити окислювальний стрес та інгібувати утворення продуктів глікування, що позитивно впливає на сітківку.
У дослідженні взяли участь 34 людини, яким давали їсти 1,5 чашки ягід щодня протягом 16 тижнів.
Ті, хто вживав виноград, відзначали значне збільшення оптичної щільності макулярного пігменту (MPOD), а також антиоксидантної здатності плазми та загального вмісту фенолів порівняно з тими, хто приймав плацебо.
Крім того, люди, які споживали виноград, мали менше шкідливих кінцевих продуктів глікування в організмі.
Ампелотерапія: користь і шкода
Хоча й виноград містить корисні речовини, він також має високий вміст цукру і калорійність. Тому особам із зайвою вагою чи діабетом слід споживати його з обережністю.
Крім того, цей висококалорійний продукт може викликати алергічні реакції, тож варто дотримуватися розумних порцій та слідкувати за реакцією організму.
Джерело: Food and Function