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Больницы полны: оккупанты для своих раненых в Луганской области строят модульные пункты скорой помощи

8 марта 2023, 12:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крапельниця лікарня
Источник: Depositphotos

Раненым оккупантам не хватает коек в больницах Луганщины, из-за чего захватчики строят модульные пункты скорой помощи, сообщает в Telgeram Луганская областная военная администрация.

— Теперь (захватчики-ред.) нашли, где лечить раненых. Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, больше напоминающие беседки, чем лечебные учреждения, — говорится в сообщении.

Но это уже их дело, как они относятся к собственным военным, отмечают в ОВА.

Отмечается также, что из-за нехватки медицинских работников для оказания помощи раненым россияне завозят врачебные бригады с разных территорий РФ.

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В Украине им обещают повышенную зарплату, а вот на основном месте работы только сохраняют должность и оформляют отпуска за свой счет, добавляют в Луганской ОВА.

Источник: Луганська ОВА

Источник
УНИАН
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Война в Украине
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