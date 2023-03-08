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Лікарні повні: окупанти для своїх поранених на Луганщині будують модульні пункти швидкої допомоги

8 Березня 2023, 12:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
крапельниця лікарня
Джерело: Depositphotos

Пораненим окупантам не вистачає ліжок в лікарнях Луганщини, через що загарбники будують модульні пункти швидкої допомоги, повідомляє у Telgeram Луганська обласна військова адміністрація.

– Тепер  (загарбники- ред.) найшли, де лікувати поранених. Спеціально для них зводять модульні станції швидкої допомоги, які більше нагадують альтанки, аніж лікувальні заклади, – йдеться у повідомленні.

Та то вже їхня справа, як вони ставляться до власних військових, зауважують в ОВА.

Зазначається також, що через брак медичних працівників для надання допомоги пораненим росіяни завозять лікарські бригади з різних територій РФ.

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В Україні їм обіцяють підвищену зарплату, а от на основному місці роботи лише зберігають посаду та оформлюють відпустки за свій рахунок, додають в ОВА.

Джерело: Луганська ОВА

Джерело
УНІАН
Теги
Війна в Україні
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