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Лечение наших воинов за границей: Кабмин упростил механизм медицинской эвакуации

14 октября 2022, 16:15
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуація

Правительство внесло изменения в порядок направления военнослужащих Украины, пострадавших в связи с военной агрессией РФ, на лечение за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Речь идет об изменениях в постановление Кабмина от 5 апреля 2022 №411.

Сообщается, что теперь, для того чтобы ускорить эвакуацию, организационные действия будут проходить параллельно: Минздрав будет прорабатывать медицинскую часть в то время как государственные органы, входящие в состав сектора безопасности и обороны, будут готовить разрешения на выезд за границу для защитников Украины.

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Также изменениями предусмотрено установление трехдневного срока для обобщения государственным органом информации, полученной от военно-медицинского учреждения и отправки на рассмотрение Минздрава в электронной форме письма-направления с копиями документов военнослужащих.

Отмечается, что предоставление медицинской и/или реабилитационной помощи за рубежом защитникам Украины является одним из первоочередных приоритетов для правительства.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні Евакуація лікування Медики МОЗ Украины уряд
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