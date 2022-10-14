На этой неделе 22 украинца доставлены на специализированное лечение в европейские страны. Их приняли в медучреждениях Германии, Нидерландов, Дании и Норвегии.

На востоке и прифронтовых территориях в последнее время осложнилось оказание медицинской помощи из-за постоянных обстрелов. Но эвакуационные рейсы, организованные Минздравом и партнерами, продолжаются. Практически каждый день пострадавших с минно-взрывными травмами, эвакуируют из опасных мест для оказания специализированной помощи.

Также в группе есть гражданские лица с онкологическими заболеваниями из Днепропетровской, Львовской, Одесской, Киевской и Ивано-Франковской областей. Все они нуждаются в продолжении специализированного лечения и последующей реабилитации.

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Международные партнеры во взаимодействии с украинской службой экстренной медицинской помощи обеспечивают транспортировку пациентов от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб к аэродрому в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт транспортируют украинцев в страны Европы.

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В польском городе Жешув открыт специальный медицинский хаб для украинских пациентов, эвакуированных на лечение в европейские клиники.

Фото: Минздрав