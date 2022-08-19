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Выехать на лечение за границей военные могут при наличии определенных документов

19 августа 2022, 14:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
військові
Источник: Depositphotos

Украинские военные, которые получили ранения во время полномасштабной войны с РФ, имеют возможность выехать за границу на лечение. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

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Сообщается, что выезд лиц из состава Сил обороны, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу возможен при наличии таких документов:

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  • паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых ГПСУ позволит пересечение государственной границы);
  • вывода о необходимости направления лица на лечение за границу;
  • письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Источник
Госпогранслужба
Теги
військовослужбовці лікування
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