Украинские военные, которые получили ранения во время полномасштабной войны с РФ, имеют возможность выехать за границу на лечение. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Сообщается, что выезд лиц из состава Сил обороны, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу возможен при наличии таких документов:
Сейчас смотрят
- паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт) или паспорта гражданина Украины (при их отсутствии – документов, содержащих сведения о лице, на основании которых ГПСУ позволит пересечение государственной границы);
- вывода о необходимости направления лица на лечение за границу;
- письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.