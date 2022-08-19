Украинские военные, которые получили ранения во время полномасштабной войны с РФ, имеют возможность выехать за границу на лечение. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что выезд лиц из состава Сил обороны, пострадавших в связи с военной агрессией РФ против Украины, на лечение за границу возможен при наличии таких документов:

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