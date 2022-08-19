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Виїхати на лікування за кордоном військові можуть за наявності певних документів

19 Серпня 2022, 14:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
військові
Джерело: Depositphotos

Українські військові, які отримали поранення під час повномасштабної війни з РФ, мають можливість виїхати за кордон на лікування. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що виїзд осіб зі складу Сил оборони, які постраждали у зв’язку з військовою агресією РФ проти України, на лікування за кордон можливий за наявності таких документів:

Зараз дивляться
  • паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт) або паспорта громадянина України (за їхньої відсутності – документів, що містять відомості про особу, на підставі яких ДПСУ дозволить перетин державного кордону);
  • висновку про необхідність направлення особи на лікування за кордон;
  • листи МОЗ про узгоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування за кордоном.

Джерело
Держприкордонслужба
Теги
військовослужбовці лікування
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