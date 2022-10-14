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Медевакуація триває: іще 22 українці відправлені на лікування до Європи

14 Жовтня 2022, 13:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медевакуація

Цього тижня 22 українці доправлені на спеціалізоване лікування до європейських країн. Їх прийняли у медзакладах Німеччини, Нідерландів, Данії та Норвегії.

На сході та прифронтових територіях останнім часом ускладнилося надання медичної допомоги через постійні обстріли. Та евакуаційні рейси, організовані МОЗ та партнерами, тривають. Майже щодня постраждалих із мінно-вибуховими травмами, евакуюють з небезпечних місць для надання спеціалізованої допомоги.

Також у групі є цивільні особи з онкологічними захворюваннями з Дніпропетровської, Львівської, Одеської, Київської та Івано-Франківської областей. Всі вони потребують продовження спеціалізованого лікування та подальшої реабілітації.

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Міжнародні партнери у взаємодії з українською службою екстреної медичної допомоги забезпечують транспортування пацієнтів від лікарні на прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт транспортують українців в країни Європи.

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У польському місті Жешув відкрито спеціальний медичний хаб для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до європейських клінік.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
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