Уряд вніс зміни до порядку направлення військовослужбовців України, які постраждали у зв’язку з військовою агресією РФ, на лікування за кордон.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. Йдеться про зміни до постанови Кабміну від 5 квітня 2022 року №411.

Повідомляється, що тепер, для того щоб прискорити евакуацію, організаційні дії будуть проходити паралельно: МОЗ буде опрацьовувати медичну частину в той час як державні органи, що входять до складу сектора безпеки і оборони, готуватимуть дозволи на виїзд за кордон для захисників України.

Зараз дивляться

Також змінами передбачено встановлення триденного строку для узагальнення державним органом інформації, отриманої від військово-медичного закладу та надсилання на розгляд МОЗ в електронній формі листа-направлення з копіями документів військовослужбовців.

Зазначається, що надання медичної та/або реабілітаційної допомоги за кордоном захисникам України є одним з першочергових пріоритетів для уряду.

Фото: МОЗ