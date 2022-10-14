Ще 10 жовтня РФ підступно обстріляла ракетами декілька міст України. Удари було нанесено по об’єктах критичної інфраструктури, житлових будинках та транспортних розв’язках, де у час пік перебувала значна кількість людей, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

– На місця, що зазнали обстрілів, виїжджали 50 “швидких”. Госпіталізовано 43 особи. Амбулаторно медики надали допомогу 23 людям, – сказав Кличко.

Кличко повідомив, що сьогодні на лікуванні у стаціонарах медзакладів столиці перебувають 35 людей, що отримали поранення

. Майже третина госпіталізованих, на жаль, і досі в стабільно тяжкому стані.

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Медики, які працюють в посиленому режимі від початку широкомасштабного вторгнення, продовжують рятувати життя та здоров’я мешканців столиці.

Джерело: Віталій Кличко