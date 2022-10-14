Еще 10 октября РФ коварно обстреляла ракетами несколько городов Украины. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и транспортным развязкам, где в час пик находилось значительное количество людей, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— На места, подвергшиеся обстрелам, выезжали 50 “скорых”. Госпитализированы 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям, – сказал Кличко.

Кличко сообщил, что сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, получивших ранения.

Почти треть госпитализированных, к сожалению, до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

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Медики, работающие в усиленном режиме с начала широкомасштабного вторжения, продолжают спасать жизнь и здоровье жителей столицы.

Источник: Виталий Кличко