Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

35 пострадавших от ракетных ударов по Киеву находятся в тяжелом состоянии — Кличко

14 октября 2022, 14:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
35 пострадавших от ракетных ударов по Киеву находятся в тяжелом состоянии — Кличко
Источник: Depositphotos

Еще 10 октября РФ коварно обстреляла ракетами несколько городов Украины. Удары были нанесены по объектам критической инфраструктуры, жилым домам и транспортным развязкам, где в час пик находилось значительное количество людей, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

— На места, подвергшиеся обстрелам, выезжали 50 “скорых”. Госпитализированы 43 человека. Амбулаторно медики оказали помощь 23 людям, – сказал Кличко.

Кличко сообщил, что сегодня на лечении в стационарах медучреждений столицы находятся 35 человек, получивших ранения.

Почти треть госпитализированных, к сожалению, до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.

Сейчас смотрят
Читайте также:
офтальмологПо 10 операций в день. Офтальмолог о ранениях и о том, почему нельзя стоять у окна во время тревог

Медики, работающие в усиленном режиме с начала широкомасштабного вторжения, продолжают спасать жизнь и здоровье жителей столицы.

Источник: Виталий Кличко

Теги
лікування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь