21 февраля 2022 года ушел из жизни американский врач, антрополог, общественный деятель и сооснователь благотворительной организации Partners In Health Пол Фармер.

Ему было 62 года. Причиной смерти стал острый сердечный приступ, он умер во сне. На момент смерти он находился в Руанде.

— Потеря Пола Фармера опустошительна, но его видение мира будет жить через Partners in Health. Пол учил всех окружающих силе сопереживания, любви друг к другу и солидарности. Мы искренне сочувствуем его семье, — отметила генеральный директор Partners In Health Шейла Дэви.

Пол Фармер родился 26 октября 1959 года в Массачусетсе (США).

Окончил с отличием Университет Дьюка. Получил степени доктора медицины и доктора философии по антропологии в Гарвардской медицинской школе и Гарвардском университете.

Был профессором Колокотронского университета и заведующим кафедрой глобального здравоохранения и социальной медицины Гарвардской медицинской школы, соучредителем и главным стратегом Partners In Health.

Занимался разработками новых стратегий лечения пациентов на уровне местных сообществ. Их суть — предоставление качественных медуслуг в условиях ограниченных ресурсов.

Работал в Гаити, Лесото. Помогал бороться с туберкулезом, ВИЧ.

Он — автор нескольких книг, в частности Переосмысление глобального здравоохранения: введение, Восстановить мир: Пол Фармер обращается к следующему поколению.

У него остались жена и трое детей.

Источник: Partners In Health