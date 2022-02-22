21 лютого 2022 року пішов із життя американський лікар, антрополог, громадський діяч та співзасновник благодійної організації Partners In Health Пол Фармер.

Йому було 62 роки. Причиною смерті став гострий серцевий напад, він помер уві сні. На момент смерті він перебував у Руанді.

– Втрата Пола Фармера спустошлива, але його бачення світу житиме через Partners in Health. Пол учив усіх навколо силі співпереживання, любові одне до одного та солідарності. Ми щиро співчуваємо його сім’ї, – зазначила генеральний директор Partners In Health Шейла Деві.

Пол Фармер народився 26 жовтня 1959 року в Массачусетсі (США).

Закінчив з відзнакою Університет Дьюка. Отримав ступені доктора медицини та доктора філософії з антропології у Гарвардській медичній школі та Гарвардському університеті.

Був професором Колокотронського університету і завідувачем кафедри глобальної охорони здоров’я та соціальної медицини Гарвардської медичної школи, співзасновником і головним стратегом Partners In Health.

Займався розробками нових стратегій лікування пацієнтів на рівні місцевих спільнот, їхня суть – надання якісних медпослуг в умовах обмежених ресурсів.

Працював у Гаїті, Лесото. Допомагав боротися із туберкульозом, ВІЛ.

Він є автором кількох книг, зокрема Переосмислення глобальної охорони здоров’я: вступ, Відновити світ: Пол Фармер звертається до наступного покоління.

У нього залишилися дружина та троє дітей.

Джерело: Partners In Health