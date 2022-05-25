Pfizer в Давосе объявила, что будет поставлять все свои нынешние и будущие защищенные патентами лекарства и вакцины на некоммерческой основе в 45 стран с низким уровнем дохода, включая Афганистан и Эфиопию, а также в 18 стран с уровнем дохода ниже среднего, включая Гану.

Компания Pfizer запускает соглашение Здоровый мир в Давосе и обсуждает с другими фармацевтическими фирмами аналогичные шаги.

Объявляя о соглашении о более здоровом мире на ежегодном собрании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, нью-йоркская фармацевтическая компания обязалась предоставить все свои продукты, доступные в США и Европе, по себестоимости до $1,2 млрд.

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Pfizer ранее обвиняли в пандемической спекуляции из-за огромной прибыли, которую она получила от лекарств, связанных с коронавирусом, за последние два года. Всего за три месяца компания заработала почти $15 млрд на продажах вакцины против Covid-19, которую она разработала совместно с немецкой компанией BioNTech, и новой таблетки от Covid-19 для людей с высоким риском тяжелого заболевания.

— Мы живем в то время, когда наука все чаще демонстрирует способность бороться с самыми разрушительными болезнями в мире, — сказал Альберт Бурла, исполнительный директор Pfizer. — К сожалению, в нашем мире существует огромный разрыв в справедливости в отношении здоровья, который определяет, кто из нас может использовать эти инновации, а кто нет.

На собрании ВЭФ в Швейцарии он сказал, что другие фармацевтические компании последуют этому примеру. Таким образом, лекарства будут доступны. Но также необходимо работать на местах для диагностики и лечения, и для этого нужна помощь ВОЗ, Врачей без границ и многих других организаций.

На обвинение в том, что Pfizer не хочет отказываться от патентов на вакцину от Covid, компания заявила, что другим будет сложно производить ее мРНК-вакцину — одну из двух на рынке — поскольку для этого требуется более 280 материалов от 86 поставщиков в 19 странах.

Moderna, которая делает другой укол мРНК Covid, пообещала не применять свои патенты на вакцину против коронавируса в некоторых странах с низким и средним уровнем дохода.

В рамках своей новой инициативы Pfizer тесно сотрудничает с должностными лицами здравоохранения в Руанде, Гане, Малави, Сенегале и Уганде, чтобы предоставить экспертные знания для поддержки диагностики, обучения и подготовки врачей и медсестер, а также для улучшения инфраструктуры, чтобы все лекарства и вакцины могли быть доставлены тем, кто находится в бедственном положении.

Президент Руанды сказал:

— Быстрый доступ к самым современным лекарствам и вакцинам является краеугольным камнем глобальной справедливости в отношении здоровья. Обязательства Pfizer по соглашению устанавливают новый стандарт, которому, как мы надеемся, будут подражать другие.

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Лазарус Чаквера, президент Малави, назвал это историческим и беспрецедентным соглашением, которое объединяет лиц, принимающих решения, из правительств, частного сектора и гражданского общества.

— Это не подачка, а настоящее партнерство, — сказал он.

Pfizer работает с Фондом Билла и Мелинды Гейтс над разработкой новых продуктов, таких как вакцины для предотвращения смертельного стрептококка группы B и респираторно-синцитиального вируса, который может быть опасен для детей и пожилых людей.