Александр Лукашенко, нелегитимный президент Беларуси, выступая перед медиками в больнице в Минске, сказал, что коронавирус подавил заболевания гриппом в стране.

По словам Лукашенко, этот факт “лучший” в пандемии, потому что коронавирусная инфекция вытеснила грипп и вышла на передний план. В Беларуси якобы люди уже почти не болеют гриппом.

Он сказал, что после визита в онкоцентр “почерпнул новое для себя”. Сovid-19, по его словам, может быть полезным в борьбе с онкозаболеваниями.

— Но онкологи подозревают, что и онкология значительно упала не потому, что люди не обращаются (они это уже заметили), а что-то происходит такое… Я буду рад, если как с гриппом, – рассказал самопровозглашенный президент.

Выступая перед медиками, Лукашенко рассказал им, что лечить пациентов с коронавирусом все-таки легче, чем онкологию.

— Поэтому, дай бог, чтобы Covid был лекарством от онкологических заболеваний, – резюмировал он.

Между тем в Беларуси с начала пандемии заразилось более 580 тыс. человек, умерло почти 4,5 тыс. пациентов. Только за минувшие сутки, 21 октября, в стране заразилось 2 097 человек и 17 больных скончались. А еще в Беларуси отменили обязательное ношение масок.

Источник: Пул Первого