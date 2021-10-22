Олександр Лукашенко, нелегітимний президент Білорусі, виступаючи перед медиками у лікарні в Мінську, сказав, що коронавірус придушив захворювання на грип у країні.

За словами Лукашенка, цей факт “найкращий” в пандемії, тому що коронавірусна інфекція витіснила грип та вийшла на передній план. У Білорусі нібито люди уже майже не хворіють на грип.

Після візиту до онкоцентру він “почерпнув нове для себе”. Сovid-19, за його словами, може бути корисним у боротьбі з онкозахворюваннями.

– Але онкологи підозрюють, що й онкологія значно впала не тому, що люди не звертаються (вони це вже помітили), а щось відбувається таке… Я буду радий, якщо як із грипом, – розповів самопроголошений президент.

Виступаючи перед медиками, Лукашенко розказав їм, що лікувати пацієнтів із коронавірусом все-таки легше, ніж онкологію.

– Тому, дай бог, щоб Covid був ліками від онкологічних захворювань, – резюмував він.

Між іншим, у Білорусі з початку пандемії заразилося понад 580 тис. людей, померло майже 4,5 тис. пацієнтів. Тільки за минулу добу, 21 жовтня, в країні заразилося 2 097 осіб і 17 хворих померли. А ще у Білорусі скасували обов’язкове носіння масок.

Джерело: Пул Первого