Постоянный надоедливый кашель заставил мужчину обратиться к врачам. Прежде всего пациенту назначили рентген. И были шокированы.

В желудке обнаружили сотни ярких пятен. Исследование установило, что это обызвествленные останки личинок глиста — ленточного червя. Диагноз — цистицеркоз.

Доктор Витор Борин де Соуза, медик больницы Hospital das Clínicas в бразильском городе Ботукату, был настолько поражен, что выложил этот рентгеновский снимок в социальных сетях.

Ленточные черви обычно любят кишечник, но могут откладывать личинки в мышцах, в глазах. Но самое опасное, когда добираются до мозга.

Именно поэтому пациенту назначили МРТ-сканирование, чтобы проверить расположение возможных кист в мозге. В этом месте они потенциально смертельны.

Возможны головные боли и даже судороги, спутанность сознания, головокружение… В этих случаях обычно требуется хирургическое вмешательство для удаления кист.

Если не лечиться, не исключен летальный исход.

Ленточного червя Taenia solium еще называют свиной цепень. Яйца этого глиста передаются через зараженные фекалии, чаще всего через испорченную воду или ненадлежащую гигиену рук во время приготовления пищи. Люди также могут заразиться ленточным червем через продукты из свинины.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, цисты личинок Taenia solium, развивающиеся в головном мозге, являются причиной до 70% случаев эпилепсии в некоторых частях мира.

Считается, что каждый год около 2,5 млн человек заражаются Taenia solium, причем чаще всего его обнаруживают в бедных регионах Азии, Южной Америки и Восточной Европы.

Источник и фото: DailyMail