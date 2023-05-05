Постійний набридливий кашель змусив чоловіка звернутися до лікарів. Перш за все пацієнту призначили рентген. І були шоковані.

У шлунку виявили сотні яскравих плям. Дослідження встановило, що це звапнілі залишки личинок глиста – стрічкового черв’яка. Діагноз – цистицеркоз.

Доктор Вітор Борін де Соуза, медик лікарні Hospital das Clínicas у бразильському місті Ботукату був настільки вражений, що виклав цей рентгенівський знімок у соціальних мережах.

Стрічкові черв’яки зазвичай полюбляють кишечник, але можуть відкладати личинки у м’язах, в очах. Але найнебезпечніше, коли дістаються мозку.

Саме тому пацієнту призначили МРТ-сканування, щоб перевірити розташування можливих кіст у мозку. В цьому місці вони потенційно смертельні.

Можливі головні болі і навіть судоми, сплутаність свідомості, запаморочення… У таких випадках зазвичай потрібне хірургічне втручання для видалення кіст.

Якщо не лікуватися, не виключений летальний результат.

Стрічкового черв’яка Taenia solium ще називають свинячий ціп’як. Яйця цього глиста передаються через заражені фекалії, найчастіше через зіпсовану воду або неналежну гігієну рук під час приготування їжі. Люди також можуть заразитися стрічковим черв’яком через продукти зі свинини.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, цисти личинок Taenia solium, що розвиваються в головному мозку, є причиною до 70% випадків епілепсії в деяких частинах світу.

Вважається, що кожен рік близько 2,5 мільйона людей заражаються Taenia solium, причому найчастіше його виявляють у бідних регіонах Азії, Південної Америки та Східної Європи.

Джерело і фото: DailyMail