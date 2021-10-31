По состоянию на воскресенье, 31 октября, в желтой зоне адаптивного карантина остаются всего два региона Украины. Еще 15 областей – в красной зоне эпидемиологической опасности.

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, в желтой карантинной зоне остались Закарпатская и Кировоградская области. Там пока не превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования, уровень госпитализаций и загруженности коек с кислородом.

В то же время, показатели 15 областей Украины соответствуют красной зоне карантина. Речь идет о: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

К оранжевой зоне сейчас отнесены Киев и еще семь областей – Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая.

Оранжевый уровень является предупредительным и свидетельствует об усложнении ситуации с Covid-19: что тот или иной регион приближается к красной зоне.

Уровень заболеваемости Covid-19 по Украине сейчас составляет 754 на 100 тысяч населения (при норме менее 75). Наихудшая ситуация наблюдается в Херсонской (1 402 на 100 тыс. населения), Сумской (1 325), Житомирской (1 121), Луганской (1 082) и Хмельницкой (1 011) областях. В Киеве этот показатель сейчас составляет 508 на 100 тысяч населения.

Уровень госпитализаций больных коронавирусом не превышен только в Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской и Черкасской областях. Наихудшая ситуация – в Днепропетровской, Житомирской, Херсонской и Хмельницкой областях.

По Украине уровень госпитализаций больных коронавирусом сейчас составляет 90,8 на 100 тысяч населения (при норме менее 60 на 100 тысяч). В Киеве этот показатель находится на уровне 94,9 на 100 тысяч населения.

Показатель загруженности коек с кислородом превышен в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Следует отметить, что с понедельника, 1 ноября, Киев также переходит в красную карантинную зону. Какие усиленные ограничения будут действовать в столице Украины – читайте в материале.