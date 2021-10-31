Лише два регіони України залишаються в жовтій зоні карантину, ще 15 – у червоній

Станом на неділю, 31 жовтня, у жовтій зоні адаптивного карантину залишаються лише два регіони України. Ще 15 областей – в червоній зоні епідеміологічної небезпеки.

Так, згідно з даними Міністерства охорони здоров’я України, в жовтій карантинній зоні залишилися Закарпатська та Кіровоградська області. Там поки що не перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок із киснем.

Водночас показники 15 областей України відповідають червоній зоні карантину. Йдеться про: Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку та Чернігівську області.

До помаранчевої зони зараз віднесені Київ та ще сім областей – Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська та Чернівецька.

Помаранчевий рівень є попереджувальним та свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19: що той чи інший регіон наближається до червоної зони.

Рівень захворюваності на Covid-19 по Україні зараз становить 754 на 100 тисяч населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація спостерігається в Херсонській (1 402 на 100 тис. населення), Сумській (1 325), Житомирській (1 121), Луганській (1 082) та Хмельницькій (1 011) областях. У Києві цей показник зараз становить 508 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій хворих на коронавірус не перевищений лише в Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській та Черкаській областях. Найгірша ситуація – в Дніпропетровській, Житомирській, Херсонській та Хмельницькій областях.

По Україні рівень госпіталізацій хворих на коронавірус зараз становить 90,8 на 100 тисяч населення (за норми менш ніж 60 на 100 тисяч). У Києві цей показник знаходиться на рівні 94,9 на 100 тисяч населення.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищено в Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Варто зазначити, що з понеділка, 1 листопада, Київ також переходить у червону карантинну зону. Які посилені обмеження діятимуть у столиці України – читайте в матеріалі.