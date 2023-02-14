25-летний Сергей, который в боях за Украину потерял ногу, встретил в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова свою любовь — медсестру Анну.

Об этом сегодня,14 февраля, в День всех влюбленных, на своей странице в Facebook написал руководитель клиники Сергей Рыженко.

— Последние месяцы у 25-летнего Сергея — борьба: сначала за Украину, потом за жизнь, теперь за свою любовь. Приезжая на каталке в перевязочную больницы Мечникова, не может скрыть своего волнения, — пишет Рыженко.

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И отмечает, что медсестра Аня для Сергея — самая красивая, самая умная, самая близкая и самая родная.

— Проглатывая комок в горле, он говорит ей нежные слова. Она держит его раненую ногу, как самый драгоценный бриллиант, — рассказывает медик.

По его словам, во время перевязки они смотрят друг другу в глаза с огромной любовью, забывая о боли и о войне. И верят только в счастье и свое прекрасное будущее…

Источник: Сергей Рыженко