Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова борются за жизнь и здоровье своих тяжело раненых пациентов. А те, приходя в себя, сразу начинают писать сообщения любимым.

…Владислав родом из Лисичанска. Получил тяжелое ранение вследствие обстрела артиллерией российского агрессора.

По словам медиков, которые его выхаживают, как только 20-летний парень пришел в сознание, сразу начал общаться в мессенджере со своей девушкой, которая обещает приехать сегодня, 8 марта. Он всеми силами пытается подняться с больничной койки.

…Олег родился в Минске, жил в Запорожье, получил тяжелое увечье в Волновахе. В больнице Мечникова сделали все возможное, чтобы спасти мужчину.

На сегодня кризис миновал. Впереди – долгий путь реабилитации, огромную роль в успешности которой сыграет, безусловно, его любимая женщина.

Врачи говорят, что истинная любовь и страдание всегда идут рядом. Сгоревшие до углей лица, оторванные конечности и… души, открытые для любви.

Источник: Сергей Рыженко