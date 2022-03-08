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Любовь среди боли и страдания: тяжело раненые пациенты в Днепре ждут встречи с любимыми

8 марта 2022, 10:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
врач
Источник: Depositphotos

Медики Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова борются за жизнь и здоровье своих тяжело раненых пациентов. А те, приходя в себя, сразу начинают писать сообщения любимым.

Владислав родом из Лисичанска. Получил тяжелое ранение вследствие обстрела артиллерией российского агрессора.

По словам медиков, которые его выхаживают, как только 20-летний парень пришел в сознание, сразу начал общаться в мессенджере со своей девушкой, которая обещает приехать сегодня, 8 марта. Он всеми силами пытается подняться с больничной койки.

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Олег родился в Минске, жил в Запорожье, получил тяжелое увечье в Волновахе. В больнице Мечникова сделали все возможное, чтобы спасти мужчину.

На сегодня кризис миновал. Впереди – долгий путь реабилитации, огромную роль в успешности которой сыграет, безусловно, его любимая женщина.

Врачи говорят, что истинная любовь и страдание всегда идут рядом. Сгоревшие до углей лица, оторванные конечности и… души, открытые для любви.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Війна в Україні , Лікарня ім. Мечникова
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