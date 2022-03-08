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Любов серед болю і страждання: важко поранені пацієнти в Дніпрі чекають на зустрічі з коханими

8 Березня 2022, 10:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Медики Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова борються за життя і здоров’я своїх важко поранених пацієнтів. А ті, приходячи до тями, відразу починають писати повідомлення коханим.

Владислав родом з Лисичанська. Отримав важке поранення внаслідок обстрілу артилерією російського агресора.

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За словами медиків, які його виходжують, як тільки 20-річний хлопець прийшов до тями, відразу почав спілкуватися в месенджері зі своєю дівчиною, яка обіцяє приїхати сьогодні, 8 березня. Він усіма силами намагається піднятися з лікарняного ліжка.

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Олег народився в Мінську, жив у Запоріжжі, отримав важке каліцтво у Волновасі. У лікарні Мечникова зробили все можливе, щоб врятувати чоловіка.

На сьогодні криза минула. Попереду – довгий шлях реабілітації, величезну роль в успішності якої зіграє, безумовно, його улюблена жінка.

Лікарі кажуть, що справжня любов і страждання завжди йдуть поруч. Згорілі до вугілля обличчя, відірвані кінцівки і … душі, що відкриті для любові.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
Війна в Україні , Лікарня ім. Мечникова
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