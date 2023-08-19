Ученые Ирвингского медицинского центра Колумбийского университета обнаружили феномен, который они назвали скрытым сознанием.

Он может наблюдаться у людей, впавших в кому, вследствие травмы головного мозга.

Это загадочное состояние возникает, когда люди с повреждением головного мозга не реагируют на основные команды, но сохраняют некоторую степень осознания.

— Мы доказали, что пациенты со скрытым сознанием могут слышать и понимать словесные команды, но они не в состоянии выполнять эти команды из-за повреждений в мозговых цепях, — говорит руководитель исследования доктор медицинских наук Ян Клаассен.

Полученные данные могут помочь врачам быстрее выявлять пациентов с травмами головного мозга, у которых может быть скрытое сознание, следовательно, лучше прогнозировать, кто из них, скорее всего, выздоровеет после реабилитации.

В новом исследовании ученые с помощью ЭЭГ и специальной методики обследовали 107 пациентов с черепно-мозговой травмой.

Медики установили, что некоторые из больных пытаются, хотя и не могут, ответить на такую ​​команду, как, к примеру, сжать и разжать правую руку.

Анализ выявил скрытое сознание у 21 пациента.

Исследователи обнаружили, что эти больные имели неповрежденные структуры мозга, связанные с возбуждением и пониманием команд.

Полученные данные могут позволить врачам лучше понять, у каких пациентов с черепно-мозговой травмой есть шанс на выздоровление.

Прежде чем эти подходы можно будет применять в клинической практике, конечно, необходимы дополнительные исследования.

Источник: SciTechDaily