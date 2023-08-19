Учені Ірвінгського медичного центру Колумбійського університету виявили феномен, який вони назвали прихованою свідомістю.

Він може спостерігатися у людей, які впали в кому внаслідок травми головного мозку.

Цей загадковий стан виникає, коли люди з пошкодженням головного мозку не реагують на основні команди, але зберігають певний ступінь усвідомлення.

– Ми побачили, що пацієнти з прихованою свідомістю можуть чути й розуміти словесні команди, але вони не в змозі виконувати їх через пошкодження в мозкових ланцюгах, – каже керівник дослідження доктор медичних наук Ян Клаассен.

Отримані дані можуть допомогти лікарям швидше виявляти пацієнтів із травмами головного мозку, у яких може бути прихована свідомість, а отже, краще спрогнозувати, хто з них, найімовірніше, одужає після реабілітації.

У новому дослідженні з допомогою ЕЕГ і спеціальної методики обстежили 107 пацієнтів із черепно-мозковою травмою.

Медики встановили, що деякі пацієнти намагаються, хоча й не можуть, відповісти на таку команду, як, приміром, стиснути й розтиснути праву руку.

Аналіз виявив приховану свідомість у 21 особи.

Дослідники встановили, що ці хворі мали неушкоджені структури мозку, пов’язані зі збудженням і розумінням команд.

Отримані дані можуть дозволити лікарям краще розуміти, у яких пацієнтів із черепно-мозковою травмою є шанс на одужання.

Перш ніж ці підходи можна буде застосовувати в клінічній практиці, звісно, необхідні додаткові дослідження.

Джерело: SciTechDaily