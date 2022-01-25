В Украине почти 50% взрослых граждан получили по меньшей мере одну прививку от коронавируса. Одной дозой вакцинированы 49% взрослого населения, двумя – 47%.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения KSE Екатерина Кузьминова.

– Сейчас среднесуточное количество прививок в Украине составляет около 68 тыс. человек, а количество бустерных доз – в среднем 15 тыс. за сутки, – отметила она.

По словам спикера, общие темпы иммунизации уменьшились на 13%, однако увеличилось количество прививок бустерной дозой на 40%.

Кроме того, в 22 из 25 регионов страны вакцинированы более 40% взрослого населения по меньшей мере одной дозой. Более низкие темпы фиксируются в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Лидерами по темпам вакцинации остаются Киев, Киевская и Полтавская области.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Сначала прививку получили медики, работники образовательной сферы. С июля иммунизация стала доступна для всех взрослых граждан, а с октября – для подростков с 12 лет.

Источник: Kyiv School of Economics