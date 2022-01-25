В Україні майже 50% дорослих громадян отримали принаймні одне щеплення від коронавірусу. Однією дозою вакциновано 49% дорослого населення, двома – 47%.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомила аналітик Центру економіки охорони здоров’я KSE Катерина Кузьмінова.

– Наразі середньодобова кількість щеплень в Україні становить близько 68 тис. осіб, а кількість бустерних доз – у середньому 15 тис. за добу, – зазначила вона.

За словами спікера, загальні темпи імунізації зменшилися на 13%, проте збільшилася кількість щеплень бустерною дозою на 40%.

Крім того, у 22 із 25 регіонів країни вакциновано уже понад 40% дорослого населення щонайменше однією дозою. Нижчі темпи фіксуються в Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Лідерами за темпами вакцинації залишаються Київ, Київська та Полтавська області.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку щеплення отримали медики, працівники освітньої сфери. З липня імунізація стала доступна для всіх дорослих громадян, а з жовтня – для підлітків з 12 років.