Некоторым лечебным учреждениям Киевщины выделено почти 50 млн грн на дополнительное финансирование выплат заработных плат медикам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Ряд больниц Киевщины имеет разрыв в несколько миллионов гривен между средствами, которые они получают от НСЗУ и средствами, которые необходимы для выплаты заработных плат медикам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что разницу, которая образовалась, намерено компенсировать государство в виде дофинансирования для своевременной и в полном объеме выплаты зарплат.

Сообщается, что только в Киевской области на дофинансирование больниц с начала года было выделено 48 млн гривен.

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— За это время больницы, получающие дофинансирование, должны были работать над усилением собственной финансовой способности оптимизироваться и разработать модель дальнейшего развития, — отмечается в сообщении.

По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, в следующем году, учитывая войну и существенную нагрузку на бюджет, к закрытию финансовых потребностей больниц на выплату заработной платы должны приобщаться и местные власти, которые являются непосредственными владельцами медицинских учреждений.