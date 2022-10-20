Деяким лікувальним закладам Київщини виділено майже 50 млн грн на додаткове фінансування виплат заробітних плат медикам. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Низка лікарень Київщини має розрив у кілька мільйонів гривень між коштами, які вони отримують від НСЗУ та коштами, які необхідні для виплати заробітних плат медикам, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що різницю, яка утворилася, має намір компенсувати держава у вигляді дофінансування для своєчасної і в повному обсязі виплати зарплат.

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Повідомляється, що тільки в Київській області на дофінансування лікарень з початку року було виділено 48 млн гривень.

– За цей час лікарні, які отримують дофінансування, повинні були працювати над посиленням власної фінансової спроможності оптимізуватися і розробити модель подальшого розвитку, – наголошується в повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, наступного року, враховуючи війну та суттєве навантаження на бюджет, до закриття фінансових потреб лікарень на виплату заробітної плати має долучатися і місцева влада, яка є безпосередним власником медичних закладів.