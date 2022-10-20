Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Майже 50 млн грн: лікарням Київщини виділено додаткові кошти на зарплати

20 Жовтня 2022, 08:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Деяким лікувальним закладам Київщини виділено майже 50 млн грн на додаткове фінансування виплат заробітних плат медикам. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Низка лікарень Київщини має розрив у кілька мільйонів гривень між коштами, які вони отримують від НСЗУ та коштами, які необхідні для виплати заробітних плат медикам, – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що різницю, яка утворилася, має намір компенсувати держава у вигляді дофінансування для своєчасної і в повному обсязі виплати зарплат.

Зараз дивляться
Читайте також:
кредит на житлоНа 20 років під 3% річних: українські медики зможуть отримати пільговий кредит на житло

Повідомляється, що тільки в Київській області на дофінансування лікарень з початку року було виділено 48 млн гривень.

– За цей час лікарні, які отримують дофінансування, повинні були працювати над посиленням власної фінансової спроможності оптимізуватися і розробити модель подальшого розвитку, – наголошується в повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Олексія Яременка, наступного року, враховуючи війну та суттєве навантаження на бюджет, до закриття фінансових потреб лікарень на виплату заробітної плати має долучатися і місцева влада, яка є безпосередним власником медичних закладів.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Зарплати Київська область Медики МОЗ України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь